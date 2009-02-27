Galatasaray’da ziyaretçi isyanı

Galatasaray Üniversitesi yönetiminin ziyaretçileri kampüse sokmamasına öğrenciler de isyan etti öğretim üyeleri de.



Galatasaray Üniversitesi yönetiminin yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü ziyaretçi yasağı basın açıklamasıyla protesto edildi. Ortaköy Kampüsü’nün önünde toplanan öğrencilerin eylemine öğretim üyeleri de destek verdi.



Basın açıklamasında ziyaretçi yasağının demokratik olmadığını belirten öğrenciler bu uygulamanın üniversiteyi kışlaya çeviren bir zihniyetin ürünü olduğunu söyledi. Basın açıklamasında öğrencilerin bile kimliklerini unuttukları zaman üniversiteye giremedikleri dile getirilerek eğitim-öğretim haklarının fiilen engellendiği anlatıldı. Üniversitedeki öğrenci kulüplerinin çeşitli etkinliklerle destek verdiği eylem rektörlüğün önünde sona erdi.

