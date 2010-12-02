Galatasaray'da yönetim çatırdıyor!

T24 - Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyelerinden Yılmaz Toköz tarafından Caddebostan'da bulunan Büyük Kulüp'te gerçekleştirilen Özhan Canaydın'ı anma organizasyonuna, sarı-kırmızılı camianın önde gelen bir çok ismi katıldı.





Galatasaray Kulübü'nde 3 dönem başkanlık yapan ve kulüpte halen devam eden bir çok projenin mimarı olan Özhan Canaydın, vefatının ardından geçen yaklaşık 8 aylık bir sürenin ardından anıldı.Yaklaşık 80 kişinin katıldığı etkinlikte, Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Faruk Süren, eski yöneticiler Ali Dürüst, Cengiz Özyalçın, Semih Haznedaroğlu, Abdürrahim Albayrak, Ahmet Dedehayır, Mehmet Bilen, Özhan Canaydın'ın oğlu Murat Canaydın, sarı-kırmızılı yönetimden yakın zamanda istifa eden Cemal Özgörkey, Galatasaray takımının eski futbolcusu ve teknik direktör Bülent Korkmaz ile bir dönem Galatasaray Kulübü'nün bir bölüm hissesini elinde bulunduran, Özhan Canaydın'ın da yakın dostlarından iş adamı Ünal Aysal dikkati çeken isimler oldu.



Öte yandan, daha çok muhalif isimlerin katıldığı anma toplanmasına, mevcut kulüp yönetim kurulunun ve divan kurulu başkanı İrfan Aktar'ın davet edilmedikleri belirtildi. Anma organizasyonunda, Özhan Canaydın'ın görüntülerinden oluşan bir sinevizyon gösterisi davetlilere izlettirilirken, davetlilerden söz alanlar, Özhan Canaydın'la ilgili konuşmalar yaptı.



Süren: "Polat, olağanüstü genel kurul kararı alınmalı"



Toplantıyı organize eden Tokoz ilk olarak eski başkanlardan Faruk Süren'i davet etti. İlk sözü alan Süren, Polat yönetiminin eleştiriye tahammülleri olmadığını belirterek şöyle konuştu:



"Sayın Başkan Adnan Polat kendisini çok eleştirdiğimden şikayetçi ve heryerde kameraya konuştuğumu söylüyormuş. Evet kendisini eleştiriyorum, 3 dönem GS başkanlığı yapmış bir kişi olarak bu benim hakkım. Zamanında bizi çok daha ağır eleştirdiler. Biz o eleştirilere katlandık. Biz durduk yerde konuşmuyoruz, durduk yerde eleştirmiyoruz. Yönetim Kurulu'nda bir huzursuzluk olduğu ortada. Yönetimin 2 önemli ismi istifa etti. İkinci Başkan yönetimin içinde ayrı toplantılar düzenledi. Yönetim içinde huzursuzluk olduğu bizzat yöneticilerin kendileri söyledi. Sonra çıkıp dışarıya birlik ve beraberlik resmi vermekle bütünlük sağlanmaz. Benim önerim Sayın Polat'a olağanüstü genel kurulu alması. Gerekirse kendisi de aday olsun. Yönetim Kurulu'nu değiştirsin. Çünkü bu yönetim kurulu ile işler yürümeyecek. 6 defa antrenör değiştirdi şimdi gerekirse Hagi'yi de kovarım diyor. Bu yanlış. Hagi'yi değil oradaki yapıyı değiştirmeli.



'Yönetim kurulu sadece stadı açarak kendisini başarılı gösteremez'





"Stadın bitimi yönetimin başarısı değil. 13 yıllık bir süreç. Mustafa Sarıgül bu projeyi başlattı, rahmetli Özhan Başkan hayata geçirdi. Yönetim Kurulu sadece stadı açarak kendisini başarılı gösteremez."



Ali Dürüst: 'Yönetim kendi içinde parçalanmış durumda'



Toplantıya katılanlar arasında bulunan eski yöneticilerden Ali Dürüst de Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumun fazlasıyla üzüntü verici olduğunu ancak hiç bugüne kadar yönetimleri eleştirmediğini belirterek şunları söjyledi:



"Ben hiç zaman yönetimleri olur olmaz yerlerde konuşup eleştirmedim. Futbol takımının durumu tabii ki hepimizi üzüyor. ancak asıl sorun bu değil. Yönetim kendi içinde parçalanmış durumda. Asıl sıkıntı bu. Bizi konuşmaya iten de yönetimin kendi içindeki bölünmüşlüğü benim de sayın başkana tavsiyem seçim kararı alması ve ekibini yenilemesi yönünde olacaktır. Ancak benim şu aşamada seçim ile ilgili aday olup olmamayı konuşmam sözkonusu olmaz. Seçim kararını başkan ve yönetim kurulu verebilir."



Semih Haznedaroğlu: 'Polat önce Sezgin'i değiştirmeli'



Başkan Adnan Polat ile geçtiğimiz yıllarda aynı yönetimde görev yapan eski divan başkanlarından Semih Haznedaroğlu da Polat Yönetimi'nin bir çok icraatını övdü ancak futbol şubesi ve Adnan Sezgin hakkında ağır eleştirilerde bulunarak, şunları söyledi:



"Bütün Galatasraylılar üzgün. sokaktaki herkes mutsuz. Ama ben durumu umutsuz görmüyorum. Çünkü beni umutlandıran artık devasa bir stadımız var. Bundan sonra kulübümüzün gelirleri artacak. Şirket birleşmesi ile de önemli bir tasarruf sağlanmış oldu. Amatör branşlarda da iyiye gidiş var. Ancak beni asıl şaşırtan futboldaki gelişmeler. Dün Başkan Polat'ın açıklamalarını dinledim ve hayal kırıklığına uğradım. Çünkü 5 yıl önce biz aynı yönetim kurulundaydık. Bize Adnan Sezgin'in mukavelesini önümüze koydu. Dedi ki; Adnan Sezgin bu işi Türkiye'de en iyi bilen adam. Göreceksiniz bak bize ne futbolcular bulacak, ne paralar kazandıracak. 5 yıldır halimiz ortada. Adnan Sezgin'in 1 tane futbolcu bulduğunu görmedim. milyonlarca Euro sokağa atıldı. En son Elano'nun transferi 7.9 milyon euroya alındı, 2.9'a satıldı. En az 5 milyon euro zarar var ama gelecekteki alacaklarını ödemeyeceğiz diyerek bu işten karlı çıktık diyorlar. Bu nasıl hesaptır ? Dün televizyonda Polat'ı dinleyince 5 yıl önce söyledikleri aklıma geldi ve hala Adnan Sezgin ile devam ediyor olunca benim de umudum kalmadı. Artık futbol şubesinde başka türlü bir reform yapılmalı" açıklamasında bulundu.



Cengiz Özyalçın: 'Stadı açan değil yapan önemli'



Adnan Polat Yönetimi'ne en ağır eleştirilenden birini de Canaydın Yönetimi'nde birlikte çalıştığı Yönetici arkadaşı eski sporcular derneği başkanı Cengiz Özyalçın yaptı.



"TEM otobanını kim yaptı ? Rahmetli Özal yaptı, nur içinde yatsın...kim açtı ? hiçbirimiz hatırlamaz...Bu stadı da tırnaklarıyla kazıya kazıya belki canı pahasına rahmetli Özhan Canaydın yaptı. açmakla hiç bir şey olamazsın. Sürüne sürüne de yürüye yürüye de açsan bu iş olmaz. Yönetim Kurulu'nun kendi içindeki kargaşası hepimizi üzüyor. Bu karışıklıkla muvaffak olmaları zor. Futbolda yaşananlar artık sabrımızı taşırdı.Hagi'yi kovmaktan bahsediyor. daha dün getirdin, neyi başaracak ? Şu anda 10.cuyuz, 7. olursa mı başarılı olacak, 12. olursa mı başarısız olacak ? Adnan kardeşimize olağanüstü genel kurulu kararı almasını tavsiye ediyorum"



Cemal Özgörkey: 'Genel kurul kararı alması yönündeki önerimi tekrarlıyorum'



Toplantıyı organize eden Yılmaz Toköz son olarak Polat Yönetimi'nden istifa eden Cemal Özgörkey'i kürsüye davet etti. Özgörköy çok kısa bir konuşma yaparak; Polat'ın açıklamalarını hayretle ve şaşkınlıkla dinlediğini, buna üzüldüğünü vurgulayıp, "Polat'a genel kurul kararı alması yönündeki önerimi bir kez daha tekrarlıyorum" diye konuştu.



(Fanatik'in haberi)





