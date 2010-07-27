-GALATASARAY'DA YENİ SEZON FORMALARI TANITILDI İSTANBUL (A.A) - 27.07.2010 - Galatasaray Futbol Takımı'nın 2010-2011 sezonunda kullanacağı formaların tanıtımı yapıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, bu yıl ilk kez yeni formaların lansmanını mankenler ve futbolcuların katılımıyla bir podyumda yapmak yerine, interaktif ortamda Galatasaray TV ile ''www.365g24s.com'' internet sitesinden saat 19.05'de gerçekleştirdi. Galatasaray Pazarlama A.Ş.'nin çalışmaları sonucu hazırlanan formaların, tasarımcı Evrim Timur Görün ve ekibinin çalışmaları sonucu ortaya çıkarıldığı ifade edildi. Tanıtım çalışmaları için de pazarlama danışmanı Kaan Görün önderliğinde, yapımcılığını Mehmet Altıoklar'ın, yönetmenliğini ise Mustafa Altıoklar'ın yaptığı üç kısa film hazırlandı. -4 FORMA, BİRİ SÜRPRİZ- Yeni sezon için Galatasaray Futbol Takımı'na 4 yeni forma hazırlandı, birinin sürpriz olarak daha sonra tanıtılacağı belirtildi. Galatasaray'ın klasik parçalı forması yine taraftarların beğenisine sunuldu, ''Galatasaray'ın prestij forması olarak da kabul edilen parçalı formamız, 1908'de kullanıldığı ilk günden bugüne kadar çeşitli revizyonlar geçirse de hep aynı ruhla aynı anlamla sahalarda yerini almaya hazır'' denildi. Formanın taraftar için hazırlanan versiyonunda, 1908 yılında giyilen ilk parçalı formanın yanı sıra ''Galata Sarayı Efendileri'' armasının bulunduğu aktarıldı. Sarı-kırmızılı ekip için ''Aslan Forma'' adıyla hazırlanan krem rengin ağırlıkta olduğu formanın, 1916 yılından 1936 yılına kadar 20 yıl aralıksız ve 268 kez Galatasaray için sahalarda yer alan, 10 yıl boyunca kaptanlık bandını taşıyan, ''Arslan Nihat'' olarak anılan Nihat Bekdik'e ithaf edildiği kaydedildi. Yeni sezonda en fazla dikkati çeken forma ise ''2289 Mercan'' adıyla tanıtılan, mercan rengi oldu. Geçen sezon mor rengiyle taraftarların büyük ilgisini gören ''2288 Majesty'' adlı formanın yerini alacak olan ''2289 Mercan''ın, yine taraftarların gözdesi olması bekleniyor. Öte yandan, Ali Sami Yen Stadı'ndan ayrılıp, Türk Telekom Arena'ya geçişte kullanılacak yeni bir formanın daha hazırlandığı, ancak bu sürpriz formanın daha sonra tanıtılacağı belirtildi.