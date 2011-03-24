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Spor

Galatasaray'da Ünal Aysan başkanlığa adaylığını koydu

Galatasaray'da 27 Mart’ta yapılacak olan olağan Mali Genel Kurul öncesi Ünal Aysan başkanlığa adaylığını koydu.

24 Mart 2011 02:00

T24 - Galatasaray'da 27 Mart’ta yapılacak olan olağan Mali Genel Kurul öncesi Ünal Aysal başkanlığa adaylığını koydu.



Galatasaray'da futbol takımında kötü gidişat sürerken haftasonu yapılacak olan olağan mali kurul öncesi önemli gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray Başkanı Adnan Polat’ın Mali Genel Kurul toplantısında seçim kararı almasını isteyen muhalefet bastırırken, başkanın da artık güven tazelemenin zamanının geldiğini düşündüğü ve seçime gidebileceği konuşuluyor. Ünal Aysal'ın da mali kurulda yönetimin ibra edilememesi durumunda başkanlığa aday olacağını açıkladı. 

Aysal, Cemal Özgörkey'den sonra başkan adaylığını açıklayan ikinci isim oldu. Böylece henüz Adnan Polat yönetiminin bir seçim kararı almamasına rağmen daha şimdiden iki başkan adayı ortaya çıkmış oldu.


İnan Kıraç ve Faruk Süren'den destek

Camianın en önemli isimlerinden biri olan İnan Kıraç’ın başkan adayı olarak gösterdiği Ünal Aysal’ın, kimsenin ikna edemediği Fatih Terim ile anlaştığı belirtiliyor. Aysal’ın tecrübeli teknik adamı seçim kozu olarak kullanacağı ve seçilmesi halinde takımın başına getireceği konuşuluyor. Aysal’ı destekleyen ciddi bir çoğunluğun bulunduğu da biliniyor. Kıraç, Aysal için "100 milyon dolar ile gelmeye hazır" demişti. Galatasaray'ın Eski Başkanı Faruk Süren de yaptığı açıklamada Galatasaray'a çağ atlatacağını söylemiş ve Aysal'ı desteklediğini belirtmişti.


Polat-Sağlam anlaşması olabilir

Güven tazeleyip yeni bir yönetim kurulu oluşturmanın hesaplarını yapan Adnan Polat’ın ise Ertuğrul Sağlam ile anlaşmak üzere olduğu belirtiliyor. Bursaspor’u şampiyon yaparak bu şehirdeki misyonunu tamamladığını düşünen genç teknik adamın da Galatasaray’a gelme fikrine sıcak baktığı sızan bilgiler arasında.



 

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