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Spor

Galatasaray'da Ünal Aysal başkan adayı olmayacak

Aysal, eski görevine dönmesi için kendisini teşvik eden ve destek verenlere teşekkür etti

09 Nisan 2015 21:26

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, kulübün mayıs ayında yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. Aysal, 28 Ekim 2014'te ayrıldığı Galatasaray Kulübü Başkanlığı görevine tekrar dönmesi ve mayıs ayındaki seçimlerde yeniden aday olması için kendisini teşvik eden ve destek verenlere teşekkür etti.

Daha önce çeşitli nedenlerden dolayı yeniden başkanlığa aday olmayacağını belirttiğini hatırlatan Aysal, şunları kaydetti:

"Buna rağmen, dostlarımın sesini duymazdan gelemeyeceğim için bir kez daha, Ekim 2014'te başkanlık görevimden ayrılma sebeplerimi tekrar ve dikkatle inceledim ve maalesef şahsıma dönük hem kulüp içi hem de kulüp dışında kasıtlı ve düzmece yaratılmış mevcut sorunlarda hiçbir iyileşme kaydedilememiş olduğunu üzüntü ile izledim. Bu sebeplerin, aynı neticeleri doğurduğu ve doğuracağı gerçeği benim tekrar bu göreve talip olmamın anlamını tamamen ortadan kaldırmaktadır."

Ünal Aysal, Galatasaray gibi köklü ve büyük kurumlarda başkanlık kadar faydalı olunabilecek başka görevlerin olduğunu dile getirdiği açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Bende bu sebeple, bu dönem için iyi ilişkiler içinde olabileceğim bir yönetim geldiği takdirde onlarla düşünce, plan ve imkanlarımı paylaşarak kulübümüze hizmet etmenin daha anlamlı ve faydalı olacağına inanıyorum. Yeni seçilecek başkan ve yönetimine şimdiden başarılar diliyor ve ümit ediyorum ki benden sistemli bir şekilde esirgenen destek ve teşvik, bu arkadaşlarımıza sağlanır. Diğer kurumlar ise tarafsızlık ilkesini tekrar hatırlar gündemlerine alırlar. Soylu ve vefakar taraftarlarımıza hak ettikleri başarıları dilerim, kesintisiz kutlamayı böylece sürdürebilirler. Bunu hepimiz Türk sporunun selameti için el birliği ile sağlamalıyız."

 

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