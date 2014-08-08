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Spor

Galatasaray'da transfer hareketliliği; Sneijder gidiyor mu, Emre geliyor mu?

Trabzonspor'da kadro dışı kalan Emre Güral Galatasaray'a teklif edilirken, Monaco da Sneijder'e talip oldu

08 Ağustos 2014 10:26

Forvet hattına bir takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılara, Trabzonspor teknik direktörü Vahid Halilhodzic’in kadro dışı bıraktığı Emre Güral teklif edildi.

Real Madrid’e transfer olan James Rodriguez’in boşluğunu doldurmak isteyen Monaco’nun da Hollandalı yıldız Wesley Sneijder’i gündemine aldığı belirtildi.

Burak Yılmaz ve Umut Bulut’lu forvet hattına takviye yapma kararı alan Galatasaray’ın gündemine yine bir Trabzonsporlu geldi.

Bordo mavililerin teknik direktörü Vahid Halilhodzic’in dün kadro dışı bıraktığı Emre Güral’ın sarı kırmızılılara teklif edildiği öğrenildi. Menajerlerin önerdiği genç futbolcu için kararı Başkan Ünal Aysal ve hoca Prandelli verecek.

 

İlişkiler bozulmayacak

 

Galatasaray’da Emre Güral konusunda, Prandelli’nin de onayı halinde resmi girişimler de başlatılacak. Galatasaray yönetimi genç yıldızı gündeme alırsa, Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimi ile olan iyi ilişkilerini bozmadan ve bordo mavililerin bu konudaki tavrına göre hareket edecek.

 

Shaqiri de gündemde

 

Forvet hattı konusunda G.Saray’da bu gelişmeler yaşanırken, Fransız basını da Monaco’nun gündemine bir kez daha Sneijder’i aldığını iddia etti. James Rodriguez’in boşluğunu doldurmak için Monaco Bayern’li Shaqiri ve Sneijder’i liste başına aldı.

 

Engin Baytar da yolcu

 

Galatasaray’da Sercan Yıldırım’ın ardından Engin Baytar’la da yollar ayrılıyor. Teknik Direktör Cesare Prandelli’nin kadro dışı bıraktığı ve Galatasaray yönetiminin kadro maliyetini düşürmek adına elinden çıkartmak istediği milli oyuncuya Mersin İdmanyurdu talip oldu.

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