Galatasaray'da tokat krizi sona erdi, Ergin Ataman Göktürk Ural'ı kadroya aldı

Galatasaray’da 1 ay süren tokat krizi dün çözüldü. Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm’ün genç basketbolcu ve ailesi ile yaptığı görüşmeler sonucunda Koç Ergin Ataman’ın tokatladığı Göktürk Ural, 1 ay sonra Galatasaray Liv Hospital Takımı ile dün saat 14.00’te Abdi İpekçi Spor Salonu’ndaki antrenmana çıktı.

8 Şubat 2015’te Eskişehir Basket maçı sonrasında Ergin Ataman’ın, Göktürk Ural’a attığı tokat haftalarca konuşulmuştu. Göktürk Ural, bu olayı kulüple görüşmeden medya ile paylaştığı ve Türkiye Basketbol Federasyonu’na şikayette bulunduğu gerekçeleriyle Ergin Ataman tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Hürriyet’ten Ali Naci Küçük’ün haberine göre, 3 hafta önce görevi devralan yönetici Ural Aküzüm, bir süredir konuyla ilgili yaptığı çalışmaları önceki gün sonuçlandırdı. Ataman’ın TBF ve kulüp resmi sitesinden “Adımın böyle bir olayla anılmasından ötürü üzgünüm” demesinin ardından Aküzüm, Göktürk Ural ve ailesi ile görüştü. Bu görüşmede Ural ailesine, Göktürk’ün basına demeç vermesinin hoş karşılanmadığı bu konunun Galatasaray ailesi ve kuralları içinde çözülmesi gerektiği anlatıldı.

‘Bu işi abi-kardeş olarak çözelim’

Görüşmenin ilerleyen bölümünde Aküzüm, oyuncunun babasına, “Biz bu işi Göktürk ile abi-kardeş olarak çözeriz. Bizi baş başa bırakın” dedi. Baba Mehmet Ural’ın çıkması sonrası devam eden görüşmede, Göktürk, Aküzüm’e “Ben G.Saraylıyım. Bu takım için her şeyimi vermeye hazırım” dedi. Aküzüm, daha sonra Ataman ile bir görüşme yaptı. Toplam 2 saat süren iki ayrı görüşme sonrası Ataman, oyuncusunu kadroya almayı kabul etti. Ve dosya, Göktürk’e konuyu basına taşıdığı için 2 bin TL ceza verilerek kapatıldı.

1 aylık aranın ardından Galatasaray LİV Hospital takımı ile antrenmana çıkan Göktürk Ural, arkadaşları ve teknik heyet tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Yeniden A takıma dönen Göktürk Ural’ın bugün Euroleague’de Kızılyıldız ile oynanacak maçta kadroda olup olmayacağına ise Ataman karşılaşma saatine kadar karar verecek.

Ergin Ataman’ın cezasına itiraz

Göktürk’ü yeniden kadroya alan sarı kırmızılılar, başkan Duygun Yarsuvat’ın “Bize haber vermeden gidip Hürriyet’e konuştu” sitemi doğrultusunda cezai işlem de yaptı. Buna göre, genç oyuncuya, medyaya izinsiz demeç verdiği gerekçesiyle 2 bin TL ceza verildi. Bu arada Galatasaray Kulübü, TBF’nin Ergin Ataman’a verdiği 75 bin liralık para cezasına, yaptığı başvuru ile itiraz etti.