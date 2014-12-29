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Spor

Galatasaray'da Sneijder pazarlığında ücret çıkmazı

Galatasaray yönetimi ile Hollandalı futbolcunun menajeri ön görüşmeyi yaptı

29 Aralık 2014 14:29

Duygun Yarsuvat başkanlığındaki Galatasaray Yönetimi ile Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers arasında ön görüşme yapıldığı öğrenildi. Mayıs 2016'ya kadar Cim Bom'la mukavelesi bulunan Hollandalı'nın alacağı ücret ise taraflar arasında fikir ayrılığına neden oluyor. Nedeni ise tarafların Sneijder'in yıllık ücretinin tespit edilememiş olması.

 

Sorun imza parası

 

Galatasaray'a geldiği dönemde 3.9 milyon Euro imza parası alan ve bu miktarı 3 yılda alması planlanan Hollandalı yıldızın garanti ücreti 3.2 milyon Euro. 3.9 milyon Euro'luk imza parası 3'e bölündüğünde her yıl 1.3 milyon daha alması gerekiyor. Bu durumda Sneijder'in yıllık garanti ücreti 4.5 milyon Euro'ya geliyor. Hollandalı futbolcu yılda 20 resmi maça çıktığında ise 500 bin Euro daha kazanıyor. Sneijder'in menajeri, Galatasaray yönetimi ile yaptığı her görüşmede oyuncusunun aldığı yıllık garanti ücretin 4.5 milyon Euro olduğunu savunuyor. Cim Bom cephesi ise imza parasını dikkate almıyor. İmza parasının ilk transferde göz önüne alınabileceğini ifade eden Sarı-Kırmızılı idareciler, Sneijder'in yıllık ücretinin 3.2 milyon Euro olduğunu ve bu rakam üzerinden kontrat yapabileceklerini ifade ediyor.

 

Fark 1.3 milyon Euro

 

Taraflar arasındaki uzlaşmazlığın sebebinin bu fikir ayrılığı olduğu konuşuluyor. Aradaki fark yıllık 1.3 milyon Euro. Galatasaray Yönetimi ile Sneijder'in menajerinin nasıl bir rakamda uzlaşacağı ise şu an için kestirilemiyor. Wesley Sneijder'in sözleşmesinin uzatılması için tarafların ocak ayının ortalarında İstanbul'da bir araya geleceği ifade ediliyor.

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