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Spor

Galatasaray'da Sneijder için seferberlik başladı

Sarı-kırmızılılarda De Jong ve Serdar Aziz takımla çalışmalara başladı

17 Ekim 2016 14:47

Milli takımdan sakat döndüğü için Gençlerbirliği maçında oynamayan Wesley Sneijder, Trabzonspor mücadelesine yetiştirilmeye çalışılıyor.

Ligde Gençlerbirliği’ni deviren ve yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray’da Wesley Sneijder, milli arada Hollanda Milli Takımı’ndan sakat döndüğü için Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyememişti.

Önümüzdeki hafta sahasında Trabzonspor’u konuk edecek olan sarı-kırmızılılarda Sneijder’in, bu önemli mücadeleye yetişmesi için seferberlik ilan edildi.

Sağlık ekibinin yoğun bir tedavi programı uyguladığı Sneijder’in kesin durumunun birkaç gün içinde belli olması bekleniyor. Adalesinde sıkıntısı bulunan Hollandalı oyuncunun çalışmalarını da özel bir program eşliğinde sürdürdüğü bildirildi.

 

Sakatlardan iyi haber

 

Sneijder’in dışında ise Aslan’da başka önemli bir eksiğin bulunmaması, teknik heyetin de yüzünü güldürüyor. Sakatlıkları düzelen Eren ve Hakan Balta, Gençlerbirliği maçında oynamıştı.

Daha önce kondisyoner eşliğinde çalışan ve ardından takıma katılan De Jong ve Serdar Aziz’in de, Trabzon maçına kadar yüzde 100’lerine ulaşacakları bildirildi.

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