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Spor

Galatasaray'da Serdar, Eren, Ozan Kabak ve Nagatomo takımla çalıştı

İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti

21 Kasım 2018 19:39

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde gerçekleştirilen idman, koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra dar alan pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde çift kale dar alan oyunu oynanırken, çalışma yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sakatlıkları geçen Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Ozan Kabak ve Yuto Nagatomo, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 18.00\'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

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