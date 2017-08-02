Galatasaray'da Selçuk İnan yolcu mu?

Galatasaray'da, Badou Ndiaye ve resmiyete dökülmesi beklenen Fernando transferlerinden sonra, takım kaptanı Selçuk İnan'ın kendi isteğiyle gönderileceği iddia edildi.

CNNTürk'te yer alan habere göre; Geçen hafta başkan Dursun Özbek ile bir araya gelen takım kaptanı Selçuk İnan'ın kulüpten ayrılmak istediği ileri sürüldü.

Son yıllarda Galatasaray'daki performansı tartışılan Selçuk İnan, yıllık 2,9 milyon Euro ve 25 bin Euro da maç başı ücret alıyordu.

32 yaşında olması ve yüksek yıllık ücreti nedeniyle yöneticiler de Selçuk İnan'ın gönderilmesine sıcak bakıyor. Sneijder'in 4,5 milyon euro'luk maaşını bırakıp gitmesinden dolayı Dursun Özbek, Selçuk İnan'ın da alacaklarından vazgeçmesi durumunda sözleşme feshine onay verecek.