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Spor

GALATASARAY'DA SEÇMELER 20

10 Haziran 2011 14:05

-GALATASARAY'DA SEÇMELER 20-30 HAZİRAN'DA İSTANBUL (A.A) - 10.06.2011 - Galatasaray Futbol Akademisi'nin 2011 yılı seçmeleri 20-30 Haziran tarihlerinde yapılacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Futbol Akademisinin, 1994 ile 2003 yılları arasında doğmuş lisanslı veya lisanssız futbolcu ve kaleci adaylarının katılabileceği seçmelerini, 20-30 Haziran tarihlerinde, gerekli şartları yerine getiren herkese açık olarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenleyeceği belirtildi. Kayıtlar ile seçmelerin aynı günlerde eş zamanlı olarak yapılacağı aktarılırken, kayıt için, ''www.galatasaray.org'' internet sitesinde yer alan formun doldurulmuş olarak seçmelerde yer alacak sporcunun yanında bulunması gerektiğine işaret edildi. Seçmelere katılacak adayların, velisi ve kendine ait nüfus cüzdanı fotokopisi ile yine internet sitesi üzerinden edinilebilecek olan muvaffakatnameyi yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Katılımcılardan herhangi bir ücret alınmayacağı belirtilirken, adayların antrenman malzemelerini ve halı saha ayakkabılarını yanlarında getirmeleri istendi.

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