-GALATASARAY'DA SEÇİM YOLU GÖRÜNDÜ İSTANBUL (A.A) - 01.04.2011 - Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, Mali Genel Kurul Toplantısı'nda idari yönden ibra edilmemesi sonrası seçimle ilgili sarı-kırmızılı camiada merakla beklenen kararı aldı. Mecidiyeköy'de bulunan kulüp binasında yaklaşık 2,5 saat süren yönetim kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan yönetim kurulu üyesi Taner Aşkın, genel kurulun isteği doğrultusunda hareket edeceklerini söyledi. Yönetim olarak gelecek hafta salı günü bir toplantı daha gerçekleştireceklerini, çarşamba günü de Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklamalarda bulunacağını aktaran Taner Aşkın, "Her şey Galatasaray'a yakışır şekilde olacak. Kimsenin en ufak bir tereddütü olmasın. Galatasaray, Galatasaraylılığa yakışır şekilde idare edilmektedir. Bundan sonraki arkadaşlar da böyle hareket edeceklerdir. En ufak bir tereddüt yok. Yönetim kurulu olarak, genel kurulun isteği doğrultusunda gerekeni yapacağız. Herkes son derece sakin ve rahat olsun. Galatasaray'ın herhangi bir problemi yok. Galatasaray'ın içinde de bir problem yok" dedi. "Bunda sonra hedefimiz, Galatasaray'ı en iyi şekilde emin ellere teslim etmek olacaktır" ifadesini kullanan Aşkın, "Herkes Galatasaraylı olduğu için, bizim böyle bir sıkıntımız olmadığını bir kez daha tekrar ediyorum. Sansasyonel olabilecek hiçbir şey Galatasaray'da olmaz. Galatasaray'a ne yakışıyorsa o olacaktır. Herkesin gönlü rahat olsun. Tüm Galatasaraylılara şunu söylüyorum, hep beraber, birlik içinde, saygıyla ve sevgiyle, el ele Galatasaray'ı en iyi yerlere taşıyacağız" diye konuştu. -"İSTİFALAR KABUL EDİLDİ"- Bugünkü toplantıda, Mali Genel Kurul zabıtlarını alarak değerlendirme yaptıklarını, Mehmet Helvacı, Vedat Eşkinat ve Doğan Yalçınkaya'nın yönetim kurulundan istifalarını kabul ettiklerini, yine yerlerine atanması gereken kişiler için de karar aldıklarını belirtti. İstifalarını sunan yönetim kurulu üyeleri için oldukça sıcak ifadeler kullanan Aşkın, "İstifa eden arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Yönetim olarak beraber çalıştık. Uzun zaman buraya çok büyük emek verdiler. Onların da bizimle beraber oldukları süreç içinde yaptıkları her şeyi biz yönetim arkadaşları olarak takdirle karşılıyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. Taner Aşkın, açıklamasının ardından basın mensupları tarafınca yöneltilen sorulara cevap vermedi.