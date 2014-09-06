'Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu yemekhaneyi kullanamayacak!'

Galatasaray’da 15 yıl futbol oynayan Sabri Sarıoğlu, sadece kadro dışı bırakılmadı, takımdan da uzaklaştırıldı. A takımın tesislerde bulunduğu saatlerde Florya’da görünmemesi istenen futbolcu “2. sınıf” muamele görürken, Sabri’ye yemek verilmeyeceği açıklandı.

Milliyet’ten Nevzat Dindar’ın haberine göre, Galatasaray’da kadro dışı bırakılan, kaptanlığı elinden alınan, başka takıma gitmesi için zorlanan Sabri Sarıoğlu, A2 takımına gönderildiği yetmezmiş gibi, sarı-kırmızılı takımdan da iyice dışlandı. Florya’da “İkinci sınıf” muamele gören Sabri, diğer futbolcuların yemek yediği yemekhaneyi bile kullanamıyor.

15 yıl hizmet ettiği Galatasaray’da şu an A takım binasına girmesi bile yasak olan Sabri’ye yemek de çıkmadığı belirlendi. Sarı-kırmızılılarda yemekleri sadece A takım futbolcularının yiyebileceği ve bu yüzden kadro dışı kalan sporcuların yemeklerini evde yiyip gelmelerinin istendiği vurgulandı. 2003’ten beri Galatasaray forması giyen Sabri’nin antrenmanlarda kullanacağı malzemelerde de değişikliğe gidildi.

Buna göre A takım malzemecisinin kesinlikle Sabri ile ilgilenmeyeceği, tecrübeli futbolcunun antrenman malzemelerinin gerekirse A2 takımı malzemecisi tarafından karşılanmasının istendiği vurgulandı. Sabri’den istenen bir diğer şey ise A takım tesislerde iken kesinlikle tesislerde bulunmaması. Böylece ömrünün yarısı tesislerde geçen Sabri Sarıoğlu için Florya çekilmez bir yer haline geldi.

‘Vefa bu mu?’

Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve lisansı çıktığı için bu sezon A2’de forma giyebilecek olan Sabri Sarıoğlu ise, sahipsiz bırakıldığını düşünüyor. Yakınları ile dertleşen tecrübeli ismin, “Bu karar bana baştan iletilse daha farklı bir yol izleyebilirdim. En iyi sezonumu geçen yıl geçirdim. Hoca görmeden kadro dışı bıraktı. Sonra Mancini’nin kararı dendi. Ama Prandelli de onun kararı olmadığını söyledi. Demek ki bu kararı hocalar almadı. Hoca beni görüp yetersiz bulsa yine kararına saygı gösterirdim” dediği öğrenildi.

Tecrübeli futbolcu sezon sonuna kadar takımda kalmayı ve sözleşmesinin bitimiyle beraber kendisiyle ilgili kararda bir değişiklik olmazsa Galatasaraylı Sabri olarak sahalara veda etmeyi planlıyor.