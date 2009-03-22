Galatasaray'da operasyon

Galatasaray UEFA Kupası’na havlu atarken, takımda birçok futbolcunun geleceği tehlikeye girdi.



Hürriyet'in haberine göre; gelecek sezonun planlarını şimdiden yapma kararı alan G.Saray Futbol Komitesi, faydalanamadığı futbolcuların biletini isimlerine bakmadan kesme kararı aldı. İşte isim isim G.Saray’da topun ağzına gelenler:



Sevilla’dan kiralanan İtalyan kaleci yönetimin gözünde sınıfta kaldı. G.Saray, De Sanctis’in üst düzey performans gösterememesi ve bonservisinin yüksek olması üzerine kendisini sezon sonu gönderme kararı aldı. Yöneticiler kalede daha fazla güven veren bir file bekçisinin yer almasını istiyor.



Yönetim, İsveçli’nin sürekli sakatlık yaşamasından artık bunaldı. İki sezonda toplam 20 kez dahi forma giyemeyen Linderoth gönderilecekler listesinin ilk sıralarında. Sakatlığına rağmen 2 yıldır garanti parası olan 1 milyon 750 bin euroyu alması da sabırları taşırdı.



Sezon başında sözleşmesi 2011’e uzatılan Nonda, bekleneni vermekten çok uzak. Kongolu golcünün isteksiz görüntüsü de kendisini iyice gözden düşürdü. Baros’un yanına etkili bir forvet almakta kararlı olan G.Saray eski günlerini mumla aratan Ümit Karan’la da yolları ayırma noktasında.



G.Saray’da bu iki ismin geleceği Hamburg maçı sonrası tehlikeye girdi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek bu futbolcuların durumu tam bir soru işareti. Daha önce Emre ile sözleşme uzatacaklarını belirten yöneticiler, milli oyuncuyla henüz masaya oturmadı. Gurbetçi Serkan’a da geçirdiği ağır sakatlık sonrası sözleşme teklifi yapılmadı.



Sakatlık sonrası 7 kilo fazlası bulunan Hasan Şaş’ın sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Deneyimli futbolcuyla aylardır sözleşme uzatabileceklerini dile getiren G.Saray yönetimi şu ana kadar menajeri ile herhangi bir görüşme yapmadı.



Galatasaray’ın sorunlu 10 numara, teklif gelmesi anında derhal satılacak. Yönetim, Sambacıya ödediği 3 milyon 200 bin euroluk ücretten kurtulmak için de Lincoln’ü göndermek istiyor.



