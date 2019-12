-GALATASARAY'DA MUHALEFET SESİNİ YÜKSELTİYOR İSTANBUL (A.A) - 02.12.2010 - Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Faruk Süren, Adnan Polat yönetimini eleştirilere karşı daha anlayışlı olmaya çağırırken, olağanüstü genel kurula gidilmesi gerektiğini söyledi. Kulüp divan kurulu üyesi Yılmaz Toköz'ün Özhan Canaydın'ın anılması amacıyla Büyük Kulüp'te düzenlediği organizasyon, Galatasaray'da muhalif kanadın gövde gösterisine sahne oldu. Bu toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Faruk Süren, başkan Adnan Polat'ın kendilerine yönelik olarak sarf ettiği, ''Güvenlik kamerası görseler açıklama yapıyorlar'' sözlerine göndermede bulunarak, ''Galatasaray'daki konumum itibariyle sonuna kadar konuşma hakkım var. Galatasaray çok sahipli bir kulüptür. Bugünkü tabloda da herkesin konuşma hakkı vardır'' dedi. Sarı-kırmızılı kulübün bugünkü durumunu ''çok kötü'' olarak nitelendiren Süren, ''Sayın başkan bir takım idari faaliyetlerde başarılı olduklarını ileri sürüyor. İdari faaliyetler, sportif başarı için yapılır. Biz neticede spor kulübüyüz. En önemli branşımız futbolda da çok kötü bir durumdayız, diğer branşlarda da durumumuz çok iyi değil. Adnan Polat ve yönetimi tenkide açık olup, ders almaya çalışmalı. Çünkü daha çok eğitimden geçmeleri gerektiğine inanıyoruz'' ifadelerini kullandı. -''OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GEREKLİ''- Faruk Süren, Galatasaray'da normal seçimlerin yapılmasına yaklaşık 1,5 yıl olduğuna dikkat çekerken, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu huzursuz ortamda Galatasaray yönetiminin, kulübü istenilen şekilde yönetebileceğinden endişe duyuyorum. Bir an evvel erken seçim kararı alınmalı. Sayın Polat buyursun stadı açsın ve mesela mart ayına olağanüstü genel kurul koysun. Yine aday olup yeniden ekibini oluşturabilir. Kulübü, herkesin huzur bulacağı şekilde yönetmeye çalışsın. Oradaki durumları bir emanetçiliktir. Kulübün sahibi değillerdir. Kendi şirketlerinde patronluk yapabilirler, ama Galatasaray Kulübü'nde yapamazlar. Ona göre hareket etmeleri gerekir. Haldun Üstünel, Cemal Özgörkey istifa ettiler. İkinci başkan Mehmet Helvacı çıkıyor, başkan tatildeyken toplantı yapıyor. Başkan geliyor, (İkinci başkan maksadını aşmıştır) diyor. Neyin maksadını aşmıştır. İkinci başkanı için söylüyor bunu. Rakip bir kulüp eleştirilirken (Maksadı aştı) denebilir. Peki başkana karşı yapılan bir harekette yönetici nasıl maksadını aşmış olabilir. Bariz ve açık uyumsuzluk ortaya çıkıyor. Medyada fotoğraf çektirerek bu uyumsuzluk gerçeği gözardı edilemez ve silinemez. Galatasaray'ın ve toplumun huzuru için sayın başkanın bir an evvel karar alıp, Mart ayında tarih koyup, bir olağanüstü seçim kongresi yapması gerekir.'' -''ALİ DÜRÜST'Ü DESTEKLİYORUM''- Galatasaray'da olağanüstü genel kurula gidilmesi durumunda yeniden başkan adayı olup olmayacağının sorulması üzerine, ''Ben aday değilim. Bundan bir ay önce Ali Dürüst başkan adayı olacağını bir röportajında belirtmişti. Ben Ali Dürüst'ün adaylığını destekliyorum'' diye konuştu. Adnan Polat'ın, başarısızlık halinde teknik direktör Gheorghe Hagi'nin ve sportif direktör Adnan Sezgin'in görevlerinden gidebilecekleri yönündeki söylemiyle ilgili olarak ise Süren, ''Bugüne kadar sayın başkan 6 teknik direktörle çalıştı ve hepsini de kendisi seçti. Şimdi ise Adnan Sezgin ile Hagi'nin gidebileceklerini söyledi. Bu başarısızlık ne demek. Ligde 11. olmak mı başarısızlık, yoksa 9. olmak mı başarı. Başarı nedir? Açıklaması lazım. Faturayı yine başkasına çıkarma sevdasından kayaklanan bir ifade. Değişiklik gerekiyorsa, artık bunun kendilerinden başlaması gerektiğini dikkate almalılar'' şeklinde konuştu. Faruk Süren ayrıca, Adnan Polat'ın, UEFA Kupası'nı kazanan kadroyu kendisinin kurduğu şeklindeki sözlerine kargaların bile gülmediğini kaydederken, UEFA Kupası başarısının tesadüf olmadığını ispat etmek için mali yönden durumu düzeltip yeni başarılar kazanılması gerektiği ifadelerini ise dil sürçmesi olarak değerlendirdi. -DÜRÜST: ''KİMSE GİDİŞATTAN MEMNUN DEĞİL''- Galatasaray'da adı sık sık başkan adayları arasında geçen Ali Dürüst ise yaptığı açıklamada, kulübün içinde bulunduğu durumdan kimsenin memnun olmadığını ifade ederek, yönetimin kendi içinde dahi sorunları olduğunu savundu. Futbol takımının durumununa öncelikli sorun olarak bakmadıklarını ifade eden Dürüst, ''Ama iki kişi yönetimden istifa ediyorsa, başkan basında konuşmamak gerekir derken, kendi ikinci başkanı hakkında bir takım mütalaalarda bulunuyorsa, sıkıntı var demektir. Bunun sonucu olarak da Galatasaray'da durum bu. Kulüpte teknik zafiyetten ziyade idari zafiyet var. Eğer teknik zafiyet olsaydı, 6 ayda bir hoca değiştirerek bunu çözerdik. Kimse gidişattan memnun değil'' dedi. Dürüst, olağanüstü genel kurul kararını alma yetkisinin yönetimde olduğunu söylerken, ''Eğer onlar bu gidişattan memnun değillerse, bir kan değişimini ihtiyaç olarak görüyorlarsa kararı vereceklerdir. Seçimler olursa da kimse merak etmesin Galatasaray başkansız ve yönetim kurulsuz kalmaz. Aday olacak çok insan vardır'' şeklinde konuştu. -ÖZGÖRKEY: ''OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA CİDDİ İHTİYAÇ VAR''- Galatasaray'da yönetim kurulundan kısa süre önce istifa eden Cemal Özgörkey de olağanüstü genel kurul isteyenler arasında yerini aldı. Toplantıda kısa bir açıklama yapan Özgörkey, mevcut durumla ilgili söylenecek çok şey olduğunu vurgulayarak, Adnan Polat'ın, ''İki sene önce kulüpte yangın vardı. Şimdi işler düzelince aday sayısı arttı'' sözlerini hatırlatırken, ''Başkan Adnan Polat unutmasın ki, o gün kovayı elime alıp ateşe giden bir kişiyim. Benim tavsiyem, bir an evvel bir seçim kararı alınmasıdır. Hem başkanın, hem de camianın buna ciddi boyutta ihtiyacı olduğunu düşünüyorum'' şeklinde görüş belirtti. Öte yandan, Galatasaray'da adı her seçim öncesi başkan adayı ya da yönetici olarak gündeme gelen Ünal Aysal da bir açıklama yaparken, ''Mevcut yönetimin elinden geleni yaptığını düşünüyorum, ama elinden de gelen bu'' derken, kendisinin başkan adayı veya yönetici olmak için herhangi bir hukuksal engeli olmadığını da sözlerine ekledi.