Galatasaray'da milliler özel çalıştı

Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sürdü

İSTANBUL (DHA) - Süper Lig\'in 12. haftasında Medipol Başakşehir\'e konuk olacak olan Galatasaray bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı ekibe milli takım kamplarından dönen futbolcular da katılırken; Belhanda, Selçuk İnan ve Serdar Aziz\'in takımdan ayrı özel çalışma yaptıkları bildirildi. Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı diğer oyuncuların topa sahip olma, baskı ve koşu çalışmalarının ardından çift kale maç oynadıkları öğrenildi.