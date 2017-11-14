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Spor

Galatasaray'da milliler özel çalıştı

Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sürdü İSTANBUL (DHA) - Süper Lig'in 12

14 Kasım 2017 18:07

Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sürdü

İSTANBUL (DHA) - Süper Lig\'in 12. haftasında Medipol Başakşehir\'e konuk olacak olan Galatasaray bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı ekibe milli takım kamplarından dönen futbolcular da katılırken; Belhanda, Selçuk İnan ve Serdar Aziz\'in takımdan ayrı özel çalışma yaptıkları bildirildi. Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı diğer oyuncuların topa sahip olma, baskı ve koşu çalışmalarının ardından çift kale maç oynadıkları öğrenildi.

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