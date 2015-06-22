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Spor

Galatasaray'da Melo planı

'Kabul ediyorsa gelsin, etmiyorsa almasak da olur'

22 Haziran 2015 14:12

Galatasaray'da Felipe Melo'nun takımdan ayrılması halinde, bu bölgedeki eksikliğin takım içinden doldurulması planlanıyor.

Başkan Dursun Özbek, takımın organizasyonu, alınacak oyuncuların sözleşmeleri, özetle futbol takımı ile ilgili tüm yetkiyi Hamza Hamzaoğlu’na verdi, o da futbolcuların performansları ve kulübün mali yapısını da göz önünde bulundurarak yoğun bir faaliyet yürütüyor.

İşte Hamzaoğlu’nun aldığı kararlardan bazıları:

 

De Jong 4 milyon Euro istedi, yarısı verildi

 

Melo’nun ayrılık ihtimali üzerine Galatasaray’ın gündemine Nigel de Jong girdi. Bonservisi elinde olan Hollandalı oyuncu 4 milyon Euro talep etti.

Ancak Galatasaray yönetimi, Hamza Hamzaoğlu ile görüştükten sonra de Jong’a yıllık 2 milyon 250 bin Euro teklif etti. De Jong, Hamzaoğlu’nun belirlediği bu rakamı az bulup, “Hayır” dedi. Yönetimin, “De Jong daha çok istiyor” sözlerine Hamzaoğlu, “Kabul ediyorsa gelsin. Etmiyorsa, almasak da olur” dedi. İstediği parayı alamayan De Jong da, Milan Kulübü ile sözleşme yenilemeye karar verdi ve gelme ihtimali ortadan kalktı.

 

‘Melo giderse yerine transfer şart değil’

 

1 yıl daha kontratı bulunan ancak transfer teklifleri üzerine yeni bir sözleşme bekleyen Felipe Melo’nun ayrılığı hâlinde Hamza Hoca’nın planlarında bu bölgeyi takım içindeki oyuncu kadrosundan doldurma düşüncesi var.

Melo’nun en önemli alternatifi de Jong transferinin bozulması üzerine Hamza Hamzaoğlu’nun, Brezilyalı oyuncu gitse dahi önemli bir takviyeye gerek duymayacaklarını, kadroda bu bölgede oynayacak çok önemli futbolcuları olduğunu ifade ettiği ortaya çıktı. Hamit, Bilal, Emre, Dzemaili gibi alternatifleri olan Hamzaoğlu, kısaca Melo gitse dahi bu bölgeye transfer istemeyebilir.

 

 

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