'Galatasaray’da Mancini’nin yardımcısı Tugay Kerimoğlu olacak'

Galatasaray'ın her konuda anlaştığı İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'nin yardımcısı Galatasaray'ın efsane futbolcularından Tugay Kerimoğlu olacak.

Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra Galatasaray, dünyaca ünlü İtalyan teknik adam Roberto Mancini ile her konuda anlaştı. Transfer ile ilgili resmi açıklamanın gün içerisinde yapılması bekleniyor.

Her konuda anlaşılan Roberto Mancini, sarı-kırmızılı takımdaki ilk kararını verdi.

İtalyan teknik adam, yarımdı antrenör olarak İngiltere'den de tanıdığı, Galatasaray'ın efsane futbolcularından Tugay Kerimoğlu'nu istedi... Kerimoğlu'na resmi teklif bugün yapılacak. Milli takımda görev yapan Tugay Kerimoğlu teklifi kabul etmesi halinde Mancini'nin yardımcılığını üstlenecek.