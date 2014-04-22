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Spor

Galatasaray'da Mancini yerine Lucescu

Galatasaray Yönetimi, Teknik direktör Mancini sonrası için harekete geçmeye başladı

22 Nisan 2014 14:02

Galatasaray teknik direktörü Roberto Mancini ile sezon sonunda masaya oturarak 9 milyon euroluk tazminat için Ünal Aysal yönetimi uzlaşma yolları arama kararı aldı. Yönetim İtalyan hoca Mancini’nin yerine listenin ilk sırasına Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Mircea Lucescu'yu yazdı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş'ın başında şampiyonluk sevinci yaşayan Rumen teknik adamı Lucescu'nun, Ukrayna defterini kapatmaya hazırlandığı gelen haberler arasında.

Başarılı hoca, Kasım ayında milli maçlar için verilen arayı fırsat bilmiş soluğu Florya'da almıştı.
 

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