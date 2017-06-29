Galatasaray'da Maicon transferi resmileşti

Geçen günlerde Younes Belhanda ve Bafetimbi Gomis transferleri için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildiren Galatasaray, Brezilyalı stoper Maicon için görüştüklerini de duyurdu.

Brezilya'da Sao Paulo forması giyen 28 yaşındaki stoperin transferi böylece resmiyet kazanmış oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden takımı Sao Paulo'ya veda mesajı yayınlayan Brezilyalı, akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek. Oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenecek törenle imzayı atacak.

Sarı-kırmızılı ekipten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

"Profesyonel futbolcu Maicon Pereira Roque'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Sao Paulo FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla."