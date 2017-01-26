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Spor

Galatasaray'da Lukas Podolski'nin geleceği belli oluyor

Galatasaray yönetimi, Alman yıldız Podolski'nin menajeri ile masaya oturmaya hazırlanıyor

26 Ocak 2017 12:16

Galatasaray'da Lukas Podolski'nin geleceği belli oluyor.

Galatasaray yönetimi, Alman yıldız Podolski'nin menajeri ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Şampiyonluk yarışında başarılı futbolcuya ihtiyacı olduğunu düşünen teknik ekip, görüşünü Podolski'nin kalmasından yana kullandı. Yönetim de eğer kulübe ciddi bir transfer teklifi gelmezse Podolski ile yola devam etmek amacında. 

Öncelikle Çin kulüplerinin, ardından Japon takımlarının gündemine gelen Podolski konusunda yönetim fikrini değiştirdi. 7-8 milyon Euro'luk bir gelir karşısında Alman futbolcuyu göndermeyi düşünen sarı kırmızılılar, bu rakamlara ulaşılamayınca geri adım attı. 

Alman yıldız, bir süredir Çin ve Japon takımlarının ilgisi karşısında kariyeri ile ilgili karar verme aşamasına gelmişti. Galatasaray yönetimi de Podolski'nin menajeri ile görüşerek durum değerlendirmesi yapacak. Tecrübeli oyuncuyu ve Galatasaray kulübünü memnun eden bir rakama ulaşılmazsa Podolski kariyerine sarı-kırmızılı ekipte devam edecek. 

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Lukas PodolskiGalatasaraytransfer

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