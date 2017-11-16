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Spor

Galatasaray'da Linnes, Ndiaye ve Rodrigues takıma katıldı

İSTANBUL / DHA Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 12

16 Kasım 2017 23:52

İSTANBUL / DHA

Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 12. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Igor Tudor\'un yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve topa sahip olma çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar üzerinde durulan bir çalışma gerçekleştirildi.
Milli takım kamplarından dönen Martin Linnes, Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues takıma katıldı.
Galatasaray, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 18.00\'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç için kampa girecek.

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