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Spor

GALATASARAY'DA KOMBİNE KART SATIŞLARI BAŞLADI İSTANBUL (A.A)

01 Temmuz 2011 14:56

-GALATASARAY'DA KOMBİNE KART SATIŞLARI BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 01.07.2011 - Galatasaray'da 2011-2012 sezonu kombine kart satışları başladı. Yeni sezon kombine bilet satışı, Türk Telekom Arena Doğu 1 Salonu'nda yapılıyor.  Sezonluk fiyatları 700 ile 5 bin TL arasında değişen kombine biletlerin ödemelerinde GS Bonus kredi kartı sahiplerine yüzde 10 indirim ve vade farksız 12 taksit imkanı sağlanıyor.  Bu arada, satış ofisinin 3 Temmuz Pazar günü açık olacağı, 7, 8 ve 9 Temmuz'da ise Bon Jovi konseri sebebiyle satışın yapılmayacağı açıklandı. Öte yandan, araçları ile gelen taraftarlar, Doğu Tribünü'nün önündeki otoparkı ücretsiz olarak kullanabilecek. Metro ile gelecekler için 09.00–18.30 saatleri arasında metro tüneli açık olacak. Satışlar, hafta içi 10.00-18.00, cumartesi günleri 10.00-16.00 saatleri arasında yapılacak. 

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