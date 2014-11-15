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Spor

Galatasaray'da Kerem Gönlüm ve Ender Arslan affedildi

İki oyuncunun alacaklarının zamanında ödenmemesi nedeniyle kulübü icraya verdikleri için kadro dışı bırakıldıkları belirtilmişti

15 Kasım 2014 21:24

Galatasaray Kulübü Basketbol Şube Koordinatörü Murat Özyer, icra takibi nedeniyle kadro dışı bırakılan Kerem Gönlüm ve Ender Arslan ile yaşanan sorunu çözdüklerini, basketbolcuların takımdaki yerlerini almaya devam edeceğini bildirdi.

Murat Özyer, Kerem ve Ender ile görüşmelerinde, avukat ve menajerlerinin kendilerinden habersiz kulüp için icra takibi başlattıklarını öğrendiklerini belirterek, oyuncuların bu durumdan haberleri olmadığını belirtip, icra takibini geri çektiğini söyledi.

NTV Spor’da yer alan habere göre, Murat Özyer'in açıklamaları şöyle:

"Avukat ve menajerleri oyunculardan habersiz icra takibi başlatmışlar. Oyuncular da bu durumdan haberleri olmadığı için menajer ve avukatlarıyla tartışma yaşamışlar. Bana kendilerinin bu durumdan haberleri olmadığını söylediler. Ben de başantrenörümüz Ergin Ataman ile görüştüm, sorunu çözdük. Yönetim Kurulu üyemiz Mehmet Can Topsakal da kendileriyle görüşecek. Dolayısıyla takımdaki yerlerini almaya devam edecekler."

İki oyuncuyla ilgili yaşanan gelişmede daha önce yaptığı açıklamada Özyer, oyuncuların, alacaklarının zamanında ödenmemesi nedeniyle kulübü icraya verdikleri için kadro dışı bırakıldıklarını belirtmişti.

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