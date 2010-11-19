-GALATASARAY'DA KAYSERİSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 19.11.2010 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile deplasmanda 21 Kasım Pazar günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, ilk yarım saati basına açık 1,5 saatlik antrenmanda teknik direktör Gheorghe Hagi yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Sakatlıkları süren Arda, Baros ve Serdar Özkan, kondisyoner Fatih Yıldız yönetiminde sahada çalıştı. Serkan Kurtuluş ve Cana, fisyoterapist eşliğinde koştu. Mustafa Sarp'ın tedavisine ise devam edildi. Galatasaray, yarın saat 14.00'te Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak, akşam saatlerinde THY'nin özel seferiyle Kayseri'ye gidecek.