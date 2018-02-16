Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 22\'nci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaraylı oyuncular idmanın ilk bölümünde salonda 20 dakika süren açma germe ve kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmana ise dinamik ısınmayla başlandı. Antrenmanın devam eden bölümünde 5\'e 2 dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde sınırlı alanda taktik çalışma yapıldı. Çalışmalar, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.00\'de yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde kampa girecek.

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