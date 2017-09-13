T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'da Kasımpaşa hazırlıkları devam etti

İSTANBUL,(DHA) (fotoğraflı) Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu beşinci haftasında konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü

13 Eylül 2017 17:39

İSTANBUL,(DHA) (fotoğraflı)

Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu beşinci haftasında konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası\'nda teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması yapılan antrenmanın devam eden bölümünde 10\'a 10 jokerli topa sahip olma çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman yapılan çift kale maçla sona erdi. 
Sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Martin Linnes tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.
Sarı-Kırmızılı ekip, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 18.00\'de Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Süper LigCavcav SezonuKasımpaşaFlorya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman SahasıIgor TudorDahaAntrenmanMartin LinnesSarıKırmızılıFlorya Metin Oktay Tesisleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24