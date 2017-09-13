Galatasaray'da Kasımpaşa hazırlıkları devam etti

İSTANBUL,(DHA) (fotoğraflı)

Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu beşinci haftasında konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası\'nda teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması yapılan antrenmanın devam eden bölümünde 10\'a 10 jokerli topa sahip olma çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman yapılan çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Martin Linnes tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Sarı-Kırmızılı ekip, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 18.00\'de Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.