-Galatasaray'da istifa İSTANBUL (A.A) - 06.01.2012 - Galatasaray Kulübü Basketbol Şubesi Sorumlusu Hakan Üstünberk istifa etti. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Refik Arkan, Üstünberk'in 'yorgunluk ve ailesine zaman ayırma isteği' gerekçesiyle istifasını sunduğunu söyledi. Hakan Üstünberk'in, sarı-kırmızılı kulübün basketbol şubesinin bugünlere gelmesinde büyük emeği olduğunu anlatan Arkan, ''Basketbol şubesinin en sıkıntılı zamanında bu işe soyundu ve yapılandırmayı oturttu. Takımların bu noktaya gelmesinde çok büyük emekleri var. Önümüzdeki hafta kendisiyle bir araya gelip, değerlendirme yapacağız. Tavsiyelerini alacağız'' dedi. Adnan Polat başkanlığındaki yönetimde basketbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi olan Üstünberk, yeni yönetimde yer almamasına rağmen, başkan Ünal Aysal tarafından basketbol şubesi sorumlusu olarak görevlendirilmişti.