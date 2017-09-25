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Spor

Galatasaray'da ilk golünü atan Feghouli: "Elhamdülillah"

Bursaspor'u deplasmanda 2-1 yendikleri maçta Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydeden Sofiane Feghouli, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

25 Eylül 2017 01:31

Bursaspor\'u deplasmanda 2-1 yendikleri maçta Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydeden Sofiane Feghouli, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Cezayirli oyuncu şu ifadeleri kullandı:
\"Maçtan önce takıma yardımcı olmak için burada olduğumu söylemiştim. Gol attım; güzel ve iyi oldu. Buraya gelen taraftarlarımıza da destek olmak için bu gol önemliydi.
Buraya gelmeden önce planlarımız yaptık. Topu elimizde tutmak önemliydi. İkinci yarıda daha basılı oynadık. Bunun sonucunda da Bursa geriledi. Bu da bizim avantajımız oldu. Buraya gelip bu şekilde oynayabilen fazla takım yok.\"
Feghouli ayrıca Süper Lig\'de rakip kaleye attığı ilk şutun gol olması hakkında gelen soruya da \"Elhamdülillah\" yanıtını verdi.

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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