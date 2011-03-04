Galatasaray'da ilk fatura Adnan Sezgin'e kesildi

T24 -

Polat, yönetim kurulunun Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı ve yaklaşık 3,5 saat süren toplantının ardından yönetici Murat Yalçındağ ile birlikte basın toplantısı düzenledi.





Polat, sportif direktör Adnan Sezgin'in kendisine geldiğini dile getirerek, ''(Ben daha fazla sizin, yönetimin ve Galatasaray'ın zarar görmesini istemiyorum. Dolayısıyla eğer Galatasaray'ın selameti için istifam gerekiyorsa bunu arz etmek istiyorum) dedi. Kendisi istifasını verdi. Adnan Sezgin'in istifasını dünkü görüşmelerin ışığında kabul ettim'' diye konuştu.





Adnan Sezgin'in kendisine muhalif kişiler tarafından günah keçisi ilan edildiğini dile getiren başkan Polat, ''Kendisi hak etmediği muameleye tutuldu. Bana kendisi 6. kez istifasını verdi. Sezgin'e bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Galatasaray'a en faydalı profesyonellerden birisi olduğunu söylüyorum. İnşallah bundan sonra hayırlı olur'' ifadesini kullandı.





''Durumu masaya yatırdık"





Polat, yönetim kurulu üyelerinin büyük bölümünün katıldığı toplantıda durumu masaya yatırdıklarını ifade etti.





''Ortaya konan onca efor, emeğe rağmen, Galatasaray takımının almış olduğu neticeler samimi olarak herkesten çok bizi üzüyor'' diyen Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:





''Yönetimimiz, Florya'da idari çalışanlarımız, teknik personelimiz ve futbolcularımız üzülüyor. Camiamızı, taraftarlarımızı üzdüğümüzü biliyoruz. Futbolda arzu edilmeyen olaylar olabiliyor. Galatasaray futbolda kötü bir dönem geçiyor. Futbolda büyük sıkıntıların olmaması, dün akşam olduğu gibi topun 5 santimetre aşağı ya da yukarı değmesiyle ilintili olabiliyor. Taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum: Galatasaray Kulübü olarak hiçbir zaman havlu atmadık, mücadelemizi ligin son maçı bitene kadar sürdüreceğiz Unutmasınlar ki futbolcularımız büyük sıkıntı, stres ve özgüven problemi içinde sahaya çıkıyorlar. Futbolcuları 5., 10. dakikada protesto ettiğinizde onlardan verim almak kolay değil. Galatasaray'da hedefler bitmez, önümüzde önemli maçlar var. Galatasaray bir noktada Türkiye Ligi'nin şampiyonunu belirleyecek konumda. Şampiyonluk adaylarından 3 tanesi Türk Telekom Arena'ya gelecek. Biz aynı ciddiyetle devam edeceğiz.''







''Yerimizdeyiz, sağlamız, işimize bakıyoruz"





Adnan Polat, Galatasaray Kulubü'nün, camianın vitrini olduğunu da kaydederek, ''Camiamızdan bu sıkıntılı dönemde bize destek vermesini bekliyoruz. Geçtiğimiz mart ayı sonundan bugüne kadar olan biteni, medyada söylenenleri görüyorsunuz. Bir türlü rahat bırakılmadık ki işimizi yapalım. Her gün yeni bir kriz anonsuyla karşımıza çıkıldı. Biz yerimizdeyiz, sağlamız, işimize bakıyoruz'' diye konuştu.





Polat, bir basın mensubunun ''Hagi görevine devam edecek mi?'' sorusu üzerine, ''Alınan kararları size açıkladım'' dedikten sonra odadan ayrıldı.







Florya'da polis bekledi





Galatasaray'ın dünkü antrenmanı ve yönetim kurulu toplantısı sırasında bir polis ekibi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazır bulundu.





Ekibin, herhangi bir olay çıkma olasılığına karşı tesislere çağrıldığı bildirildi.





Toplantıda başkan Polat'ın bir hayli üzgün ve stresli olması dikkati çekti. Polat, konuştuğu sırada, toplantı odasında yüksek sesle konuşan bir basın mensubunun dışarı çıkarılmasını istedi.



