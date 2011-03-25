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Spor

Galatasaray'da ikinci Hagi dönemi de kapandı

Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Galatasaray, teknik direktör Gheorghe Hagi'nin görevine son verdi.

25 Mart 2011 02:00

T24 - Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Galatasaray, teknik direktör Gheorghe Hagi'nin görevine son verdi.

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Galatasaray'da beklenen son gerçekleşti. Sarı-kırmızılı kulüp, teknik direktör Hagi'nin görevine son verdi. Galatasaray'da forma giydiği 1996-2001 yılları arasında Sarı-kırmızılı ekipte efsaneleşen ve 2000'de UEFA Kupası ile Süper Kupa'yı kaldıran Rumen teknik adam, bu sezonun dışında 2004-2005 yıllarında da Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Sekizinci haftanın sonunda Frank Rijkaard'ın görevden alınmasından sonra takımın başına gelen Hagi, Galatasaray'ın başında ligde 18, Türkiye Kupası'nda 6 maç dayanabildi. Ligde tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan ve Avrupa'ya da bu sezon erken havlu atan 2000 sezonunun UEFA şampiyonu, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 26 hafta sonunda 33 puan ve -5 averajla 11'inci sırada yer alıyor. 26 hafta sonunda, Galatasaray ile düşme hattı arasında 11 puan fark bulunuyor.


21 Ekim 2010'da geldi 25 Mart 2011'de gitti

Hagi'nin Galatasaray'daki ikinci dönemi, bu sezon 8'inci haftanın ardından Frank Rijkaard'ın görevine son verilmesinden sonra 21 Ekim 2010'da 1.5 yıllık sözleşme imzalamasıyla resmen başladı. 22 Ekim'de imza töreniyle basının karşısına çıkan Hagi'nin Galatasaray'daki yardımcılığını eski takım arkadaşlarından Tugay Kerimoğlu üstlenmişti.


İlk döneminde Türkiye Kupası'nı kazandırdı

Süper Lig'de iki kez Galatasaray ve bir kez de Bursaspor'u çalıştıran Hagi'nin ligde toplam 72 maçta 36 galibiyet ve 24 mağlubiyeti bulunuyor. Hagi, 2004-2005 sezonunda Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde Sarı-kırmızılı ekibe Türkiye Kupası kazandırarak Türkiye'deki en önemli başarısını elde etmişti.


Galatasaray'dan yapılan resmi açıklama

"25 Mart 2011 tarihi itibarıyla Teknik Direktörümüz Gheorghe Hagi, antrenörümüz Bogdan Vintila ve kondisyoner Giovanni Melchiorre ile yaptığımız karşılıklı görüşme ve anlaşma sonucunda yollarımızı ayırma kararı vermiş bulunuyoruz.

Galatasaray tarihinin en önemli sayfalarına adını gururla yazdırmış, sarı kırmızı renklere gönül veren her bireyin ve camiamızın sevgilisi olan Gheorghe Hagi’ye; birlikte olduğumuz çalışma sürecinde vermiş olduğu mesai ve emeğe teşekkür ederiz."



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