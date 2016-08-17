Galatasaray'da iki oyuncuyla yollar ayrılıyor

Yeni sezonda Jan Olde Riekerink'in fazla şans vermeyi düşünmediği iki futbolcu, Süper Lig ekiplerine kiralanacak.

Teknik direktör Jan Olde Riekerink, bu sezon takımda düşünmediği Emrah Başsan ve Salih Dursun ile bir toplantı yaparak kararını iletti. Eurosport'taki habere göre, iki oyuncuya da güvendiğini belirten Hollandalı teknik adam, kiralık olarak geçirecekleri sezonda oyuncularının kendilerini ispatlayarak Galatasaray'a dönmelerini istedi.

Emrah Başsan'ın Çaykur Rizespor ile anlaşma sağladığı öğrenilirken, Salih Dursun'a da Süper Lig ekiplerinin ilgisi olduğu ve kısa süre içinde takımdan ayrılacağı belirtildi.