Galatasaray Heitinga'nın peşinde

Stoperde yaşadığı büyük sıkıntıları gidermeye çalışan Galatasaray, Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen 31 yaşındaki Johnny Heitinga ile görüşüyor. Kulübü ile resmi görüşmelere Pazartesi günü başlayacak olan Galatasaray'ın planı ise Hollandalı oyuncuyu kiralamak.

Mancini'nin ilk adayı olan Rhodolfo için kulübü Sao Paulo'nun kiralık teklifine sıcak bakmaması üzerine Galatasaray'da Heitinga ismi öne çıktı.

Sneijder'ın da milli takımdan arkadaşı olan tecrübeli stoper için Galatasaray'ın 2 günden bu yana oyuncu ve menajeri ile temasa geçtiği ortaya çıktı.

Heitinga'da Everton'da düzenli forma şansı bulamaması ve Dünya Kupasında oynama adına Galatasaray'ın teklifine 'evet' dedi.

Kiralık olarak olumlu yanıt veren Heitinga'nın kulübüne de Galatasaray 750 bin pound'luk teklif yaptı.

Everton'da bu formüle olur derse transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

Ancak Galatasaray'ın olmazsa olmazı bu transferin kiralık olarak gerçekleşmesi. Ayrıca John Heitinga'nın menajeri, Fabio Parisi'de Galatasaray'ın teklifini doğrulayıp " Heitinga şu anda Everton'da oynamıyor. Sezon sonunda bir Dünya Kupası var ve Heitinga da orada yer almak istiyor. Şu anda görüşmelerde bulunan takımlar var, bunlardan biri de Galatasaray..." ifadelerini kullandı.