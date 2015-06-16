Galatasaray'da hedef Fenerbahçe'den ayrılan Mert Günok

Galatasaray, kaleci transferinde hedefini belirledi. Sarı kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Mert Günok için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Muslera'nın yedeği olarak geçtiğimiz sezon transfer edilen Sinan Bolat'tan istediği performansı alamayan Galatasaray, Mert Günok konusunda kararını verdi. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin sözleşme yenilemediğini kendisine sözlü olarak ilettiğini duyuran Mert'e resmi teklif yapacak.

Uzun süredir Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından da takip edilen 26 yaşındaki oyuncuya şu ana kadar herhangi bir resmi teklif gelmezken; Galatasaray yönetimi, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun da onay verdiği Mert için masaya oturacak.

Ntvspor’da yer alan habere göre, başarılı file bekçisi ise tekliflerin ardından yeni kulübü ile ilgili kararını verecek.

Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de 9 maça çıkan Mert Günok, kalesinde 6 gol gördü. Ziraat Türkiye Kupası'nda da sarı lacivertli takımın kalesini 9 kez koruyan Mert Günok, 11 gole engel olamadı.

‘Bütün tekliflere açığız’

Fenerbahçe'nin sözleşmesini yenilemeyeceğini bildirdiği Mert Günok'un menajeri Batur Altıparmak, başarılı kalecinin transferiyle ilgili, bütün tekliflere açık olduklarını söyledi. Altıparmak, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için şu ana kadar hiçbir kulüple görüşmede bulunmadıklarını belirterek, "Bu, bundan sonra da görüşmeyeceğiz anlamına gelmez. Bütün tekliflere açığız" dedi.

Fenerbahçe Kulübü'nün, Mert Günok'la yeni sözleşme imzalamayacağını sözlü olarak kendilerine beyan ettiğini hatırlatan Altıparmak, sarı-lacivertli kulüpten fazla para istenildiğine yönelik basında yer alan iddialarla ilgili şunları söyledi:

"Fenerbahçe Kulübü, kendisiyle ilgili sözleşme yenilemeyeceğine dair karar almış. Bunu da sözlü olarak beyan etti. Bunun üzerine biz de bir açıklama yaptık. Yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, hiç görüşme olmadığı aşikar. Kulüp sonuçta bir karar vermiş ve bunu beyan etmiş. Bunu beyan ettiği zaman siz de diğer seçenekleri değerlendirmeye başlarsınız. İnşallah her iki taraf için de hayırlısı olur."

Mert Günok'a, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer teklifinde bulunduğuna yönelik iddiaların sorulması üzerine ise Altıparmak, "Hiçbir kulüple görüşmemiz olmadı. Gelecek tekliflere göre bir yol izlemeyi planlıyoruz. Şu an için 'buraya ya da şuraya gidecek dersek' yanlış olur" ifadesini kullandı.

Batur Altıparmak, başarılı kalecinin İstanbul kulüpleri dışında başka bir yerde oynamak istemediğine yönelik açıklama yapıp yapmadığı sorusuna ise "Herhangi bir tercihi yok. Mert Günok'un yurt dışı seçeneği de var, ama yurt dışının olma olasılığı ne kadar onu bilmiyorum" yanıtını verdi.