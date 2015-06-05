Galatasaray'da hedef Dani Alves ve Gignac, Ibrahimovic gündemde yok

Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, şampiyonluk ve transferler konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı. Hamzaoğlu, Galatasaray'ın başına geçmeden önce Fenerbahçe'yi şampiyonluk için avantajlı gördüğünü söylerken, transfer hedefleri arasında Dani Alves ile Gignac'ın da olduğunu açıkladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, TRT’de katıldığı bir programda transferle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Barcelona’dan ayrılacak olan Dani Alves’in de transfer için hazırladıkları geniş listede yer aldığını belirten Hamza Hamzaoğlu, “Belki yıldız oyuncu transfer edeceğiz. Ama bunu mevcut kadrodaki dengeleri bozmadan yapacağız. Dani Alves’in durumuna bakacağız. Bizim ölçülerimiz dahilinde bize katkı sağlayacak her futbolcuyla anlaşabiliriz” dedi.

Ntvspor’da yer alan habere göre, Adı sık sık Galatasaray ile anılan Zlatan İbrahimovic konusuna da değinen Hamzaoğlu, "Zlatan konusu hiç önümüze gelmedi. İbrahimovic transferi mümkün değil. Kulübün geleceği için bu rakamlar doğru değil. Bizden habersiz de iş olmaz herhalde" ifadelerini kullandı.

Lukas Podolski'nin devre arasında listelerinde olduğunu ancak şimdi Alman oyuncuyu transfer düşüncelerinin olmadığını vurgulayan Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Andre Pierre Gignac’ın ise geniş transfer listelerinde yer aldığını ifade etti. Akhisar Belediyespor’daki öğrencisi Bilal Kısa için “Bize çok çabuk uyum sağlayabilecek bir oyuncu. Bize katkı sağlar” diyen Hamzaoğlu, Güray Vural için ise girişimlerinin olmadığını sözlerine ekledi.

‘Fenerbahçe'yi favori görüyordum’

Sezonu çifte kupayla kapayan Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray’ın başına geçmeden önce şampiyonluk yarışında Fenerbahçe’yi avantajlı gördüğünü söyledi. Hamzaoğlu “Oturmuş kadrosundan dolayı Fenerbahçe’nin şampiyon olacağını düşünüyordum” ifadesini kullandı.

‘Fenerbahçe veya Beşiktaş'ı alkışlarım’

Sezon bittikten sonra İsmail Kartal ile görüşmediklerini söyleyen Hamzaoğlu, "Kurşunlanma olayından sonra aradım, konuştuk" diye konuştu. Akhisar'ın başındayken, Fenerbahçe'yi alkışlamaları konusunun sorulması üzerine ise Hamza Hamzaoğlu, "Fenerbahçe, Akhisar maçına şampiyon geldiği zaman oyuculara söyledim, 'Ortada bir emek var alkışlayalım' dedim. Galatasaray'ın başındayken Fenerbahçe ya da Beşiktaş şampiyon olursa alkışlarım. Önemli olan yarıştır benim için" ifadelerini kullandı.