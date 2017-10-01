Galatasaray'da günün kahramanı Maicon: Golün yarısını Mariano'ya yazmalıyız

Galatasaray'ın Süper Lig'in 7. haftasında Karabükspor'u evinde 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada attığı 2 golle yıldızlaşan savunma oyuncusu Maicon, 90+1'de attığı golde Mariano'nun kendisine ileri çıkmasını söylediğini ifade ederek, "Golün yarısını Mariano'ya yazmak lazım" diye konuştu.

Penaltı pozisyonunda karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy'un yanlış karar verdiğini belirten Brezilyalı stoper, takım halinde galibiyeti hak ettiklerine vurgu yaptı.

Maicon'un Karabükspor sonrası görüşleri şöyle:

"Penaltı pozisyonunu açıklayayım. Bire bir içindeydim ve pozisyon penaltı değildi. Hakemin hatası vardı, yanlış bir karardı. Futbol bir temas oyunu. Ama samimiyetle söylüyorum ki penaltı değildi.

Bugünkü galibiyette çok önemli bir payım var ama bu takımın gösterdiği bir performans. Bütün arkadaşlarım bugün 3 puan için elimizden geleni yaptık. Galibiyeti hak ettik."

"Mariano bana ileri gitmemi söyledi"

"Son gole geldiğimizde yarısını Mariano'ya yazmamız lazım. Bana ileri gitmemi, ileri çıkmamı söyledi. Golün yarısını Mariano'ya yazalım.

Penaltı pozisyonunda ben vardım, son dakikada gol atıp 3 puanı getirmek beni çok mutlu etti."