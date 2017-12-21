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Spor

Galatasaray'da Göztepe maçının hazırlıkları devam ediyor

İSTANBUL,(DHA) - GALATASARAY, Süper Lig'in 17'nci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti

21 Aralık 2017 18:50

İSTANBUL,(DHA) - GALATASARAY, Süper Lig\'in 17\'nci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Galatasaray Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Emrah Bayraktar ve antrenörlerden Tuğberk Tanrıvermiş yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra teknik pas çalışmaları yapılan antrenmanın devam eden bölümünde 4\'e 2 topa sahip olma ve baskı çalışması yapıldı. Dar alanda 3\'e 3 yoğun baskı çalışmasının üzerinde durulduktan sonra ise son bölümde 10\'a 10 yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi.
Galatasaray, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah saat 11.00\'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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