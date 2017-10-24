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Spor

Galatasaray'da gözler Trabzonspor'a döndü

Belhanda'nın yerine Selçuk oynayacak İstanbul-DHA Ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında sahadan bir puanla ayrılan Galatasaray'da gözler hafta sonu oynanacak Trabzonspor karşılaşmasına çevrildi

24 Ekim 2017 17:56

Belhanda\'nın yerine Selçuk oynayacak

İstanbul-DHA

Ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında sahadan bir puanla ayrılan Galatasaray\'da gözler hafta sonu oynanacak Trabzonspor karşılaşmasına çevrildi. 
Fenerbahçe ile kendi sahasında golsüz berabere kalan Sarı-kırmızılılar, Süper Lig\'in 10. haftasında oynanacak Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. En yakın rakibinin 6, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş\'ın ise 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray\'da, Igor Tudor futbolcularına moral verdi.
SERDAR AZİZ VE RODRIGUES\'DE SORUN YOK
Fenerbahçe derbisinde 19. dakikada sakatlanarak yerini Latovlevici\'ye bırakan Serdar Aziz\'in, sakatlığının ciddi olmadığı öğrenildi. Milli futbolcu, Tudor\'un görev vermesi halinde Trabzonspor karşısında forma giyebilecek. 
Fenerbahçe karşısında kadroda olmasına rağmen tedbir amaçlı oynatılmayan ve sağ arka adelesinde zorlama olan Garry Rodrigues\'in de Trabzonspor maçına tam olarak iyileşmesi bekleniyor. 
ORTA SAHA FERNANDO, NDİAYE VE SELÇUK İNAN\'IN
Derbide 74. dakikada kırmızı kart gören ve Trabzonspor karşısında cezalı konuma düşen Belhanda\'nın yerine Selçuk İnan\'ın ilk 11\'e dönmesi bekleniyor. Hem milli takımda hem de Konyaspor karşısında oynadığı futbol ile beğeni toplayan kaptan, ilk 11 için en büyük aday. 
Badou Ndiaye\'yi, Belhanda\'nın pozisyonunda daha ileri uçta denemeyi planlayan Tudor, Selçuk İnan\'a da orta sahada görev verecek.
 

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