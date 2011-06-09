-GALATASARAY'DA GERGİNLİK İSTANBUL (A.A) - 09.06.2011 - Galatasaray'ın dün yapılan Divan Kurulu toplantısında, eski yöneticilerden Mehmet Bilen ile Adnan Polat döneminin su sporlarından sorumlu yönetim kurulu üyesi İbrahim Çağlar ve Divan Kurulu üyesi Şeref Yılancıoğlu arasında yaşanan tartışma yatışmadı. Mehmet Bilen, İbrahim Çağlar ile Şeref Yılancıoğlu'nun disiplin cezası almaları için hazırladığı dilekçeleri, 204 ve 205 kayıt numaraları ile bugünkü yönetim kurulu toplantısına sunulmak üzere kulüp genel sekreteri Selçuk İren'e teslim ettiğini bildirdi. Üyelerden 86 yaşındaki Kerim Uzuner'in, İbrahim Çağlar ile su sporları sportif direktörü Levent Ciner tarafından kendisine Galatasaray Havuzu'nda, çalışanlar önünde hakaret edildiği şeklindeki şikayet yazısının, Divan Kurulu Başkanlığı tarafından dünkü toplantıda okutulmasının ardından başlayan gerginliği aktaran Mehmet Bilen, şunları söyledi: ''Bizim 86 yaşındaki bir üyemize saygısızlık yapıyorlar. Kulübün ücretli bir çalışanı, üyemizi azarlayabiliyor. Bu Galatasaray'da bir ilktir. Divan Kurulu'na gönderilen şikayet yazısının ardından, ben de çıkıp konuştum. Yaptıklarının çok ayıp olduğunu ve özür dilemelerini söyledim. İbrahim Çağlar'ın bana oturduğu yerden küfür ettiğini öğrendim. Çevresindekiler duymuş ve bana ilettiler. Bu nedenle kendisini disipline veriyorum. Şeref Yılancıoğlu ise toplantı sırasında bana, (Senin ağzını burnunu dağıtacağız) derken, toplantı bitiminde de üzerime yürüdü. Araya giren kişiler daha kötü şeyler olmasını önledi. Bu nedenle onu da disipline veriyorum. Dilekçeleri, bugünkü yönetim toplantısına iletilmek üzere Selçuk İren'e teslim ettim.''