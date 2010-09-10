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Spor

GALATASARAY'DA GAZİANTEPSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI İSTANBUL (A.A)

10 Eylül 2010 23:55

-GALATASARAY'DA GAZİANTEPSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI İSTANBUL (A.A) - 10.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 13 Eylül Pazartesi günü Gaziantepspor'u ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Frank Rijkaard yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın kapalı yapılan antrenmanın ilk bölümünde, milli maçlar nedeniyle birbirlerinden ayrı kalan oyuncuları ve yeni transferleri kaynaştırma amacıyla ikili olarak topla oyun çalışmaları yapıldığı, taktik ağırlıklı idmanın ardından çift kale maçla antrenmanın tamamlandığı belirtildi. Sarı-kırmızılı takımda milli takımlardan dönen oyuncuların da çalışmaya katıldıkları, Çağlar Birinci'nin ise takımdan ayrı düz koşularına devam ettiği kaydedildi. Galatasaray, yarın akşam yapacağı çalışmayla Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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