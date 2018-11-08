T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'da Fernando koşulara başladı

İSTANBUL, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı

08 Kasım 2018 17:33

İSTANBUL, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 12\'nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde Schalke\'ye karşı tam süre alan oyuncular, kendi nabız aralıklarına göre aerob koşu ve soğuma hareketleriyle çalışmayı tamamladı. 
Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından 2\'ye 2 ve 4\'e 4 dar alan oyunları gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümde ise dörde dört oyunsal formda dayanıklılık çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamladı. 
Öte yandan Fernando Reges, tedavisinin ardından kondisyoner eşliğinde koşulara başladı.
Sarı-Kırmızılılar, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Kayseriye hareket edecek. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Spor Toto Süper LigKayserisporGalatasarayFlorya Metin Oktay TesisleriFatih TerimUEFALigi SchalkeAntrenmanınAntrenmanFernando RegesSarıKırmızılılar KayserisporKayseriye
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24