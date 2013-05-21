Galatasaray'da, Fenerbahçeli antrenör

Teknik Direktör Fatih Terim tarafından A Takım idmanlarına alınan ve tecrübeli hocanın ekibinin cezalı olduğu dönemde sarı-kırmızılı takımın başında maçlara çıkması bile gündeme gelen Duygu Erdoğan’ın, Fenerbahçeli olduğu ortaya çıktı.

GSTV muhabiri Murat Borlu’nun twitter’dan, Duygu Erdoğan’a, “Hoş geldin hocam” demesiyle birlikte, Erdoğan’ın 2012 yılında attığı tweetler gün yüzüne çıktı.

Erdoğan’ın, “Engin Baytar’da spor ahlakı sıfır”, “Bugün Fenerbahçe”, “Emre Belözoğlu canımın içi” şeklindeki mesajları sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı.

Ümit Davala da twitter’den önce Duygu Erdogan’a ait hesabın hacklendiğini yazdı. Ancak Erdoğan’ın tweetleri daha önce attığının ortaya çıkmasıyla Davala bu kez, “Aslolan Galatasaray’dır. Öfkeyle değil, en kısa zamanda gereği yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

1.5 yıl önce Galatasaray’a gelen Duygu Erdoğan, Nisan ayında kadın futbol takımının başına getirilmişti.