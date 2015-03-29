Galatasaray'da Felipe Melo'ya özel tedavi

Galatasaray'da bel fıtığı ameliyatı olduktan sonra ülkesi Brezilya'ya giden Felipe Melo, tedavisine İstanbul'da devam edecek.

Brezilyalı futbolcu, ameliyat olduğu hastanede kontrolden geçirilecek. Melo'nun son durumu yapılacak testlerden sonra belli olacak.

Uzun süredir formasından uzak kalan tecrübeli oyuncu, hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde fizyoterapistler eşliğinde devam edecek. Galatasaray sağlık ekibi, Brezilyalı oyuncu için özel bir program hazırladı.

Öte yandan, Ntvspor’da yer alan habere göre, Semih Kaya ve Sabri Sarıoğlu ise Florya'daki hazırlık karşılaşmasında tedbir amaçlı oynatılmadı.

Semih'in kas ağrıları olduğu ve tam hazır durumda bulunmadığı için riske edilmediği belirtildi. Sabri de fiziksel olarak eksiğini tamamladıktan sonra takıma dönecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 3 oyuncusu ile ilgili de hazırlanan raporları titiz bir şekilde inceliyor. Oyuncuların tamamen iyileştiği noktada sahaya dönmesinden yana olan Hamzaoğlu, sağlık ekibinden sık sık bilgi alıyor.