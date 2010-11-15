-GALATASARAY'DA DÜŞÜŞ SON 3 YILDIR SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 15.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Manisaspor'a 2-0 yenilerek lider Trabzonspor'un 13 puan gerisine düşen Galatasaray, son 3 sezon taraftarlarına büyük düş kırıklığı yaşatıyor. Şampiyon olduğu 2007-08 sezonunda sadece 3 mağlubiyet alan Galatasaray, son 3 sezonda oynanan 80 maçta ise şu ana kadar toplam 23 mağlubiyet elde etti. 2008-2009 sezonunda sahadan 9 kez mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar, 2009-2010 sezonunda ise rakiplerine 8 kez yenildi. ''Cim bom'', henüz 12. haftası tamamlanan bu sezon ise şimdiye kadar 6 mağlubiyet aldı. Galatasaray son 3 sezonda böyle kötü bir görüntü çizerken, aynı dönemde Fenerbahçe de şampiyonluk elde edemeyip, rakiplerine toplam 18 kez mağlup oldu. 2008-09 sezonunda 9 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 2009-2010 sezonunda ise 6 yenilgi aldı. Fenerbahçe, bu sezon ise 12. hafta sonunda 3 kez mağlup olarak, lider Trabzonspor'un 8 puan gerisine düştü. ''3 büyük'' takımdan Beşiktaş ise son 3 sezonda rakiplerine 15 kez yenildi. 2008-2009 sezonunda 5 mağlubiyet alıp, şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlılar, geçen sezon ise rakiplerine 6 kez boyun eğdi. Beşiktaş, bu sezon ise şimdiye kadar 4 yenilgi aldı. Beşiktaş, bu mağlubiyet sayısıyla 12. hafta sonunda liderin 9 puan gerisinde yer alıyor. -EN ÇOK FENERBAHÇE GALİP GELDİ- Son 3 sezonda oynanan 80 lig maçı baz alındığında İstanbul'un ''3 büyük takım''ı içinde en fazla galibiyeti Fenerbahçe (47) aldı. Fenerbahçe'yi, 45 galibiyetle Beşiktaş takip ederken, Galatasaray ise bu dönemdeki 80 maçın 42'sini kazandı. Son 80 maçta Beşiktaş 20 beraberlik alırken, Galatasaray ve Fenerbahçe ise 15'er beraberlik elde ettiler.