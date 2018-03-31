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Spor

Galatasaray'da Dursun Özbek dönemi mali açıdan ibra edildi

Oylama sonrası kürsüye gelen Dursun Özbek, üyelere teşekkür etti

31 Mart 2018 23:28

 Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulunda, eski başkan Dursun Özbek yönetiminin 2017 yılı faaliyetleri, mali ve idari yönden ibra edildi.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen mali genel kurulda, 22 Ocak 2018 tarihindeki olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında başkanlık koltuğunu Mustafa Cengiz'e kaptıran Dursun Özbek yönetiminin faaliyetleri ibraya sunuldu.

Hesap döneminin 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihlerini kapsaması nedeniyle Dursun Özbek yönetiminin faaliyetleri mali genel kurula konu oldu. Eski başkan Özbek ve yönetiminin hem mali hem de idari yönden ibrası, ayrı ayrı oy çokluğuyla üyeler tarafından kabul edildi.

Genel kurulda son oylama ise denetleme kurulu için yapıldı ve bundan da ibra kararı çıktı.

Oylama sonrası kürsüye gelen Dursun Özbek, üyelere teşekkür etti.

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