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Spor

GALATASARAY'DA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI İSTANBUL (A.A)

27 Temmuz 2010 00:39

-GALATASARAY'DA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI İSTANBUL (A.A) - 26.07.2010 - Hollanda'daki kamp çalışmalarını tamamlayarak dün İstanbul'a dönen Galatasaray, 29 Temmuz Perşembe günü yapacağı OFK Belgrad maçının hazırlıklarına yeniden başladı. Teknik direktör Frank Rijkaard yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen çalışmanın yaklaşık 1,5 saat sürdüğü, oyuncuların ise sağanak yağış altında geçen antrenmanda kondisyon çalışmaları yaptıkları belirtildi. Sakatlığı bulunan oyunculardan Milan Baros'un takımdan ayrı düz koşu yaptığı, Aydın Yılmaz'ın ise tedavisine devam edildiği açıklandı. -SABRİ'NİN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI- Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu, 26. yaş gününü antrenman sonrasında tesislerde kutladı. Yapılan açıklamada, ''Antrenman bitiminde Sabri Sarıoğlu'nun 26. yaş günü, takım arkadaşları tarafından pasta kesilerek kutlandı. Yaş günü kutlamasına, antrenmanı izleyen başkan Adnan Polat da katıldı'' denildi. Galatasaray, OFK Belgrad maçı hazırlıklarını yarın sabah basına kapalı olarak gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

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