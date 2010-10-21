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Spor

GALATASARAY'DA DERBİ MESAİSİ İSTANBUL (A.A)

21 Ekim 2010 23:40

-GALATASARAY'DA DERBİ MESAİSİ İSTANBUL (A.A) - 21.10.2010 - Galatasaray, Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanı, yarın Galatasaray Kulübü ile sözleşme imzalayacak teknik direktör Gheorghe Hagi'nin yardımcısı olacak Tugay Kerimoğlu yönetti. Topla pozisyon oyunları ve kuvvet çalışması ile başlayan antrenman, dar alanda iki takım halinde oynanan çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idmanda sakatlığı geçen Lucas Neill'in takımla birlikte çalışmanın tamamına katıldığı bildirildi. Sakatlıkları süren Harry Kewell kondisyoner, Aydın Yılmaz ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.  Milan Baros'un tedavisine devam edilirken, Arda da koşulara başladı. Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. Bu arada Gheorghe Hagi'nin yarın saat 15.30'da sözleşme imzalamasının ardından takımın başında ilk antrenmanına çıkması bekleniyor.

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