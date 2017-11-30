Galatasaray'da derbi mesaisi

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde iki grup hâlinde yerden ve havadan top kapma ve pas çalışmaları yapıldı.

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00\'de Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayarak mücadele için kampa girecek.