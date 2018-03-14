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Spor

Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 26

14 Mart 2018 17:37

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 26. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı.
Daha sonra core stabilizasyon çalışması yapıldı. Devam eden bölümde 10\'a 10 hedefli kontrol pas oyunu oynandı.
Ana bölümde ise çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00\'de Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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